Adversários da próxima fase, Cruzeiro e Cuiabá aplicaram goleadas históricas na Copinha

Na terceira e última rodada da primeira fase, o Cuiabá encarou o Tupã, time da cidade sede do Grupo 9, e aplicou uma goleada de 10 a 0. A vitória entrou para o top 10 de maiores goleadas da história da Copinha, empatada com outros cinco jogos de mesmo resultado.

A goleada do Dourado foi marcante, mas ainda fica atrás da que o Cruzeiro aplicou pra cima do Vasco de Itapecerica-SP, em 1973: 14 a 0. O resultado é até hoje o maior da história da Copinha, empatado com Santo André-SP x Santana-AP, em 2010, que teve vitória do time paulista.