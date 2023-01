Em Pedro Leopoldo homem é preso com arma, munições e drogas

Nesta quinta-feira, 12, em Pedro Leopoldo, durante o turno, as Guarnições Tático Movel receberam informação de que, um indivíduo estaria comercializando drogas no bairro Teotônio Batista e estaria com grande quantidade de drogas escondidas.

De posse das informações foi desencadeada Operação policial a qual logrou êxito em identificar e localizar o autor, bem como os materiais ilícitos: 01 Autor preso, 02 Barras de Maconha, 03 Tabletes de maconha, 10 Buchas de maconha, 01 Arma de fogo de fabricação artesanal,

04 Munições calibre 12, 01 Simulacro de arma de fogo , R$10,00 , 01 Telefone celular e material para dolagem.

Com Polícia Militar