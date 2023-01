Vice-prefeito e Caio Valace, presidente da Câmara Municipal acompanham visita de Romeu Zema à fábrica da Iveco de Sete Lagoas

Governador reforçou o apoio do Governo do Estado no desenvolvimento econômico e na infraestrutura viária da região

Lançado em novembro do ano passado em Belo Horizonte, o novo Iveco S-Way tem feito com que a Iveco de Sete Lagoas amplie sua linha de produção e, consequentemente, aumente as contratações diretas e indiretas em Sete Lagoas e região. Cumprindo compromisso firmado na época, o governador Romeu Zema visitou a fábrica da montadora em Sete Lagoas na manhã desta quinta-feira, 12 de janeiro, juntamente com diretores da empresa, o vice-prefeito Dr. Euro Andrade, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Edmundo Diniz e o presidente da Câmara, vereador Caio Valace.

Devido a compromisso anteriormente assumido, o prefeito Duílio de Castro foi representado pelo vice-prefeito. “É uma oportunidade de estreitar o relacionamento junto ao Governo do Estado para discutirmos nossas necessidades, como a MG-424, estrada para Araçaí, o Hospital Regional e, principalmente, o anel viário, que vai facilitar o escoamento de nossas mercadorias para o Aeroporto de Confins. Foi também uma oportunidade de conhecermos a linha de produção do novo S-Way, um caminhão de grande porte que suporta até 70 toneladas, gerando mais empregos e renda para Sete Lagoas”, contou Dr. Euro.

O secretário Edmundo Diniz falou da criação de uma força-tarefa para atração de investimentos e a criação uma rede de auto-peças na cidade. “A presença do governador reforça nossa força-tarefa, formada por representantes do Governo Estadual, da agência de investimentos do Estado e de Sete Lagoas para visitarmos os principais fornecedores da Iveco para criarmos uma rede de auto-peças na cidade, com uma logística de fornecimento mais ágil, gerando mais empregos e renda para nossa população”, reforçou.

Representando a Câmara Municipal, o vereador e presidente Caio Valace aproveitou o momento para discutir investimentos em infraestrutura viária na região. “Foi um momento também muito importante para que pudéssemos abordar investimentos que Sete Lagoas tanto necessita, como a conclusão do anel viário, já que estamos com o projeto da MG-424 muito avançado. Mas pensamos no desenvolvimento estratégico da região para que a Iveco e outras empresas possam escoar sua produção através da 424 e do anel viário”, lembrou o vereador.

O governador Romeu Zema se disse satisfeito com o que viu e garantiu o apoio do Governo do Estado para a melhoria logística da região. “Sete Lagoas é uma das cidades que mais cresce em Minas e estamos fazendo tudo que é possível para que esse crescimento continue. As estradas da região estão melhorando e vamos continuar atraindo investimentos. Estou muito satisfeito da Iveco ter todo esse crescimento, acima do mercado, e se depender do Estado, ela vai continuar assim”, destacou Zema, que em seguida se reuniu com o presidente da Iveco para a América Latina, Marcio Querichelli; o presidente da FPT Industrial para a América Latina, Marco Rangel; o presidente da IDV para a América Latina, Humberto Spinetti; e o diretor de Relações Institucionais do Iveco Group para a América Latina, Eduardo Freitas.