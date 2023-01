Tecnologia no Agro: Multitécnica lança assistente virtual

Prestes a completar 30 anos de mercado, empresa investe em projetos inovadores para fomentar o Agronegócio

No ano em que se comemora 30 anos de uma história de sucesso – com reconhecimento no Brasil e no exterior como referência na produção e fornecimento de tecnologias em nutrição de plantas e soluções para diversos setores produtivos – o Grupo Multitécnica tem investido em soluções inovadoras e criativas para o Agronegócio. Dentre as novidades para 2023, está o lançamento da Magnólia, a nova assistente virtual da empresa. O nome não poderia ser outro, já que a Multitécnica é uma das maiores fabricantes de Sulfato de Magnésio do país. “O símbolo desse elemento é Mg. Magnólia é o nome de uma flor, e nos remete ao campo. Essas referências foram nossa inspiração na escolha de como batizaríamos a nossa mascote”, explica a Diretora de Marketing da Multitécnica, Marina Silva.

E quem quer abrir mão de experiências mais humanizadas, em um mundo cada vez mais virtual e impessoal? Com apenas alguns toques na tela, a Mag – como prefere ser chamada – promete promover uma interação mais dinâmica e assertiva com o seu público, estreitando laços e facilitando toda a dinâmica do Setor Comercial, junto aos clientes, assim como aos colaboradores internos.

O bot de inteligência artificial vem sendo desenvolvido desde outubro de 2022 pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) da Multitécnica. “A proposta é de que a Mag seja um exemplo de como a inteligência artificial pode proporcionar avanços no mercado e uma verdadeira transformação no atendimento aos clientes. A personagem foi desenvolvida para representar o posicionamento da empresa e simula uma pessoa real, o que humaniza o bate-papo via WhatsApp, levando a soluções rápidas e assertivas. Todos os detalhes foram pensados e executados com muito carinho, visando levar a melhor experiência para o nosso público”, conta Rafael Barçante, Gerente de TI.

Os objetivos e novos planos de inovação tecnológica da Multitécnica em 2023 são audaciosos e visam manter o ritmo de crescimento experimentado pelo Setor Agro nos últimos anos. O investimento com a nova assistente virtual promete, nesse sentido, simplificar os processos de forma ágil, auxiliando os colaboradores em uma experiência única, reforçando seu perfil inovador e pioneiro no Agronegócio.

