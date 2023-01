Governador Zema anuncia obras importantes para Sete Lagoas e região

Hospital Regional e investimentos nas rodovias da região foram os pontos em destaque da entrevista

O governador Romeu Zema foi entrevistado na manhã desta quinta-feira (12), por Douglas Melo, quando fez um balanço dos últimos quatro anos e da perspectiva para o próximo mandato em relação a Sete Lagoas, região e toda Minas Gerais.

Inicialmente Douglas Melo foi enfático ao questionar ao governador sobre a retomada das obras do Hospital Regional, segundo Zema a licitação do Regional já foi homologada e está em fase de assinatura de contrato, a previsão é que as obras sejam retomadas no máximo em 60 dias. A previsão é que o Hospital Regional seja entregue a população em 24 meses. “Douglas, nós estamos falando é que em 2 anos estaremos entregando essa obra que está orçada em R$ 101 milhões de reis. Serão 16 municípios atendidos pelo Hospital, estamos falando de mais de 480 mil habitantes.” Disse o governador.

As estradas mineiras entraram na pauta e segundo Romeu Zema o governo tem o programa “Provias” que foi lançado há um ano, o governador disse que mais de 2 mil km já foram recuperados no Estado, com asfalto novo. O programa continuará nos próximos 4 anos. Zema disse que a MG-238 será recuperada, assim como todo o contorno de Sete Lagoas. Zema ressaltou, que está em diálogo com o Governo Federal em relação a nova concessão da BR-040 e que em breve teremos novas informações.

Questionado em relação a duplicação da MG-424, MG que interliga Sete Lagoas a Pedro Leopoldo, Romeu Zema trouxe boas notícias, será contado o prazo de 50 dias para assinatura do contrato com o consórcio Previcon, empresa vencedora da licitação, reuniões estão ocorrendo para que a concessionária (Previcon), apresente mais detalhes do projeto, as obras tem previsão de 120 dias para início.

Douglas explanou a importância do Governo do Estado na região e questionou ao Governador em relação a pavimentação da estrada que interliga aos municípios de Araçaí e Sete Lagoas. Pelas projeções do Governo as obras terão inicio até o meio do ano e já está sem fase da elaboração do projeto, a ordem de serviço já foi dada.

Douglas parabenizou ao governador pela reeleição e gestão e agradeceu a presença na rádio.

Ascom/Douglas Melo