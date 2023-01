Energia verde: América renova patrocínio com empresa que garante energia sustentável ao clube e ao torcedor

O América anunciou nesta quarta-feira (11) a renovação do patrocínio da Evolua Energia, empresa especializada em geração de energia sustentável que está com o clube desde 2021. A companhia seguirá estampada no peito da camisa americana, entre o escudo e a marca da fornecedora de material.

A parceria entre América e Evolua se iniciou em outubro de 2021 e serviu para que o Coelho criasse a campanha “América mais verde”, que fez com que o consumo da energia interna no clube fosse gerado a partir da captação de placas solares, o que contribui com o meio-ambiente e com os cofres do clube.

“O América entregou um excelente retorno de mídia a seus patrocinadores e parceiros comerciais na última temporada. A renovação de mais um contrato de patrocínio, agora com a Evolua, é uma indicação de que estamos no caminho certo. Para a gente é muito importante termos empresas desta envergadura estampando a marca em nossos uniformes”, disse Marcus Salum, presidente do Coelho.