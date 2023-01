Pré-temporada: Atlético fará jogo-treino com o Villa Nova no próximo sábado

O duelo entre os dois times mais antigos de Minas Gerais, em atividades, acontecerá na Cidade do Galo, às 10h, sem transmissão. Será o primeiro teste do técnico Eduardo Coudet e também a oportunidade para novos contratados, como o atacante Paulinho, os meias Igor Gomes e Edenilson, o lateral Paulo Henrique e o zagueiro Bruno Fuchs.

O Atlético estreia no Campeonato Mineiro no próximo dia 21, no Independência, contra a Caldense. Já o Villa estreia no dia seguinte, contra o Ipatinga, em Nova Lima.

Hoje em Dia