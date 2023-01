È oficial! Cruzeiro anuncia contratação do atacante Matheus Davó até 2025

O Cruzeiro anunciou mais um jogador vindo do Corinthians nesta quarta-feira (11). Depois de Mateus Vital e Ramiro, a Raposa oficializou a contratação do jovem atacante Matheus Davó. que assina em definitivo até o fim de 2025.

O Cruzeiro havia encaminhado a contratação do jogador no fim de 2022, no entanto, impasses acabaram esfriando a negociação. Porém, após as saídas de Edu e Rafa Silva, o clube voltou a negociar com o atleta e chegou a um acordo.