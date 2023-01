Revitalizada e com acervo renovado, Biblioteca Pública Estadual vai ser totalmente reaberta em 27/1

Espaço que integra o Circuito Liberdade, em BH, passou por reforma e recebeu novas obras, incluindo mais estantes e livros em Braille

A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, no Circuito Liberdade, em BH, vai reabrir totalmente as portas para o público no dia 27/1, incluindo o anexo Professor Francisco Iglesias, que funciona na rua da Bahia. O espaço, gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), é símbolo da arquitetura modernista de Oscar Niemeyer na capital mineira. O acervo é composto por 500 mil itens.

As obras realizadas abarcam, no prédio sede, projeto de segurança para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), guarda corpo das rotas de fuga, instalação de porta corta-fogo no primeiro pavimento, além de acessibilidade e outros itens, como manutenção de janelas e fachada. Também houve impermeabilização para sanar problemas de infiltração no terceiro andar e subsolo.

Já o anexo na rua da Bahia, que será reaberto no dia 27/1, contou com projeto de segurança para obtenção do AVCB, por meio de instalação do guarda corpo das rotas de fuga, placas de sinalização e equipamentos para prevenção de incêndios, além de manutenção elétrica no primeiro e segundo pavimentos do prédio e melhorias na fachada. A entrega desse espaço representará a reabertura total da Biblioteca.

O local conta com salas de estudos e pesquisa, empréstimo domiciliar, espaço geek, área reservada à internet, exposições e sala de palestras. “De todas as artes, a literatura é aquela que mais admiro. O livro e a leitura possuem a função de trazer conhecimento, ampliam nosso olhar do mundo. A reabertura do Anexo da Biblioteca Pública vai potencializar o estímulo ao conhecimento, ao saber. Nada melhor que ler para descobrirmos o novo mundo que nos apresenta e, assim, sermos melhores e mais felizes”, define o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Acervo

O público que visitar o novo espaço também poderá contar com novidades no acervo. A Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa (SABE), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8313/91) entregou mais de 17 mil itens à Biblioteca Pública Estadual.

O término da catalogação do acervo está previsto para março, mas já serão entregues, até o final de fevereiro, 11 novas estantes custeadas com recursos do projeto e doadas para o setor de empréstimos. Até o momento, também foram adquiridos 23 novos livros em Braille.

Atualmente, o acervo da Biblioteca possui mais de 500 mil exemplares, disponíveis entre livros, revistas e jornais históricos. Seu acervo reúne obras representativas da produção intelectual de escritores brasileiros e estrangeiros, que podem ser encontradas não apenas no setor de empréstimo, mas, também, em coleções específicas localizadas em diferentes setores da biblioteca, como, por exemplo, a coleção de autores mineiros (Mineiriana), coleção de obras raras e especiais (Patrimonial), coleção de periódicos antigos (Hemeroteca), coleção infanto-juvenil (BIJU), além do acervo em Braille.

O projeto de reforma incluiu melhorias na sede e no prédio anexo, com investimento total de cerca de R$ 2 milhões, provenientes de emenda parlamentar do ex-senador Antonio Anastasia.

Os recursos foram anunciados pela Secult em 2021, e o projeto de revitalização gerido pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Serviços prestados

Neste momento, empréstimos domiciliares são realizados pelo setor infantojuvenil (BIJU) e pesquisas podem ser realizadas nos setores Mineiriana, Patrimonial (obras raras), Hemeroteca e setor Minas Gerais.

Os serviços de extensão levam o acervo da Biblioteca Pública para diversos lugares. O carro–biblioteca está presente de segunda a sexta em bairros da região metropolitana, promovendo o acesso ao livro e, também, realizando eventos culturais, dentre os quais, a “Hora do conto e da leitura” e o “Encontro com o escritor”. Já o projeto “Caixa-Estante” encaminha acervos cuidadosamente selecionados a instituições diversas (hospitais, creches, asilos, centros de detenção, APAE, entre outras) com o objetivo de garantir o acesso ao livro, à leitura e à literatura a pessoas que não podem se deslocar até uma biblioteca.

Além dos serviços citados, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais (SEBPMG) faz parte da BPEMG e seu objetivo é planejar e executar projetos e programas que promovam a ampliação do serviço bibliotecário à população dos municípios do estado, visando a democratizar o acesso à informação e à leitura.

Atividades culturais

A Biblioteca Pública promove palestras, cursos, sessão de cinema, contação de histórias, exposições literárias, encontro com escritores, apresentações artísticas, visitas guiadas, Jornada de Direito, dentre outros.

A BPEMG possui espaços para exposições (Galeria Paulo Mendes Campos Guimarães, Hall das coleções especiais, passarela cultural), além de sala de estudos, espaço de internet e espaço Geek.

Visitas

A Biblioteca Pública Estadual presta atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com exceção de feriados, quando permanece fechada.

As consultas à Hemeroteca Histórica, Coleções Especiais e ao jornal Minas Gerais estão sendo realizadas mediante agendamento pelos e-mails: mineiriana.biblioteca@secult.mg.gov.br, xerox.biblioteca@secult.mg.gov.br e hemeroteca.biblioteca@secult.mg.gov.br.

História

Inaugurada em 1954, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, projetada por Oscar Niemeyer, é um dos espaços culturais mais importantes do estado. Administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o local oferece diversas ações destinadas ao fomento artístico e cultural, por meio da leitura e da literatura.

A última revitalização ocorreu em 2000, quando a fachada da sede passou por reformas. Um ano antes, em 1999, o anexo já havia sido reformado, quando a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) cedeu o espaço para a pasta de Cultura e Turismo.

Agência Minas