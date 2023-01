Governo de Minas lança o Carnaval da Liberdade

Ação contempla editais de fomento a iniciativas populares, além de programação organizada pela Fundação Clóvis Salgado

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), acaba de lançar o Carnaval da Liberdade, iniciativa intersetorial que apresenta uma ampla programação e investimentos, unindo diversas frentes do Estado e parceiros, a exemplo da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Associação Mineira de Municípios (AMM) e Rede de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Haverá o aporte de R$ 5,6 milhões, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Cemig e da Ambev, para projetos relacionados ao Carnaval, o que irá permitir dar sustentabilidade aos blocos, escolas de samba e agremiações. Várias ações artísticas de Minas Gerais já estão confirmadas fortalecendo o calendário de eventos culturais. Iniciativa contribui para reforçar o posicionamento do estado como um dos principais destinos turísticos também durante a festa de Momo.

O objetivo do Carnaval da Liberdade é incentivar mais os blocos, escolas de samba e grupos carnavalescos a realizar o Carnaval de 2023, após dois anos de pandemia. O Governo de Minas, por meio da Secult, ao fomentar essa festa, reconhece a importância desse evento para as manifestações culturais do estado e para o desenvolvimento da economia criativa, gerando oportunidades de emprego e renda para os municípios.

“O Carnaval é uma festa que celebra a diversidade, a alegria e a liberdade de ser e viver. E todo esse movimento carnavalesco, que temos acompanhado nos últimos anos, coloca Minas Gerais cada vez mais como um dos principais destinos de carnaval do país. A Liberdade Mora em Minas, e o Carnaval também. No nosso estado podemos encontrar a diversidade dessa festa tão democrática, com blocos caricatos, ritmos e expressões artísticas”, comenta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. “Além da capital mineira, Minas Gerais possui várias outras cidades com suas programações já tradicionais e que oferecem uma diversidade de opções para diferentes gostos. O turista que vem pra Minas tem como escolher desde o Carnaval com marchinhas e batuques no interior até os blocos que arrastam multidões nas avenidas de Belo Horizonte”, completa

Fomento

O investimento no Carnaval da Liberdade é de mais de R$ 5,6 milhões, com patrocínio da Cemig e da Ambev – via Lei Estadual de Incentivo à Cultura – a serem aportados em projetos ligados à temática de cultura carnavalesca, como apresentações musicais, teatrais, dança, artes visuais e audiovisuais, além de festas populares ou outras manifestações culturais. Tradicionais blocos caricatos também poderão concorrer para que possam custear suas atividades. A intenção é contemplar iniciativas carnavalescas não só da capital, mas também do interior do estado.

O edital “Carnaval da Liberdade – Cemig 70 Anos” vai investir R$ 3 milhões. As inscrições começaram no dia 11/1 e terminam no dia 18/1. Poderão participar da seleção proponentes apenas empreendedores pessoa física e/ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, que já tenham projetos devidamente aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC) e autorizados para captação no exercício de 2022, sendo necessário informar no formulário de inscrição o link para o Ato da Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Copefic) que aprovou a captação de recursos. Já por meio do patrocínio da Ambev serão injetados R$ 2,6 milhões via LEIC.

Assim como o Natal da Mineiridade, o Carnaval da Liberdade propõe a integração dos eventos de Carnaval da capital com aqueles dos municípios mineiros. A ideia é ampliar a oferta de atrações para os visitantes que poderão escolher dentre os destinos aquele que considerar mais atraente. Um portfólio com a vasta programação no estado, a partir das informações encaminhadas pelos municípios, estará disponível no site visiteminasgerais.com.br.

A divulgação desses destinos também conta com a colaboração dos parceiros, como a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), a Associação Mineira de Municípios (AMM) e a Rede de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

O Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais também está desenvolvendo a Comissão de Carnaval com a sociedade civil organizada, produtores e artistas, para atuarem juntos na construção de políticas públicas voltadas para o estímulo e a promoção das expressões culturais e artísticas que constroem as comemorações carnavalescas.

Intersetorialidade

O Carnaval da Liberdade é fruto de um trabalho intersetorial com várias frentes do Governo de Minas. A Secretaria de Estado de Saúde vai atuar com campanha abrangendo medidas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, prevenção do uso de drogas e do uso consciente do álcool. Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai ceder o Centro Mineiro de Referência em Resíduos para a Abrasel, onde vão ocorrer ensaios dos blocos nos fins de semana que antecedem a folia.

Além disso, conta com atuação das Forças de Segurança, garantindo uma celebração segura para os turistas e foliões em todo estado. O efetivo dessas corporações será montado conforme expectativa de público para garantir tranquilidade no decorrer dos dias de Carnaval.

Programação

Além da programação a ser definida nas cidades aportadas pelos recursos concedidos via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (que serão divulgadas no site visiteminasgerais.com.br), o Carnaval da Liberdade engloba diversas atrações sob organização da Fundação Clóvis Salgado, com início no dia 3/2, com o 2º Encontro Estadual das Afromineiridades, e encerramento no dia 21/2, com o desfile da Escola de Samba Canto da Alvorada. Na abertura do 2º Encontro Estadual das Afromineiridades, dia 3/2, grupos de Congado, capoeira, terreiros, samba, batuque, hip hop, da capital e do interior do estado, vão se apresentar no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, celebrando a cultura afromineira. Já no dia 4/2, será promovida uma série de atividades de formação no Palácio da Liberdade, seguida de cortejo.

Neste ano, a Canto da Alvorada vai homenagear os 50 anos do Palácio das Artes, a partir do enredo “A saga da cultura nos 50 anos de história dessa casa que é do povo, sempre regada de memórias” e terá a participação da Cia de Dança do Palácio das Artes na comissão de frente. O desfile será realizado na Avenida Afonso Pena.

Ainda durante o pré-Carnaval haverá shows com artistas consagrados, como ÀTTØØXXÁ e Pabllo Vittar, que vão se apresentar, respectivamente, nos dias 10 e 12/2, na Serraria Souza Pinto, integrando a programação do Jângalove. Também estão confirmados para o evento os blocos Chama o Síndico, Swing Safado, Então, Brilha! e Truck do Desejo.

A mostra de cinema temática “Carmen Miranda e a Boa Vizinhança” vai integrar a programação entre os dias 7 a 28/2, no Cine Humberto Mauro. Serão exibidos clássicos como “Alô Alô Carnaval” (1936), de Adhemar Gonzaga (dos filmes brasileiros dos quais Carmem Miranda participou, este é o único que sobreviveu ao tempo); “Copacabana” (1947), comédia romântica em que protagoniza ao lado de Groucho Marx; “Carmen Miranda: Bananas Is My Business”, um documentário biográfico realizado pela cineasta Helena Solberg e muito mais. Serão realizados debates e palestras.

Em diálogo com a mostra, um bloco de carnaval vai se apresentar no Jardim Interno do Palácio das Artes. O festejo contará com performances artísticas caricatas, homenageando Carmen Miranda, além de cortejo com a Cia de Dança Palácio das Artes, DJs e barracas com pratos da cozinha mineira.

Serviço 2º Encontro Estadual da Afromineiridades

Apresentações artístico-culturais

Data: 3/2/2023 (sexta-feira)

Horário: 20h apresentações artístico-culturais.

Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

Oficina de Saberes Tradicionais

Data: 4/2/2023 (sábado)

Horário: 10h

Oficina de Tambores, seguida de cortejo

Horário:14h

Local: Palácio da Liberdade

Mostra de Cinema: “Carmen Miranda e a Boa Vizinhança” (presencial e on-line)

Data: de 7 a 28/2/2023

Local: Cine Humberto Mauro (Palácio das Artes) e on-line no cinehumbertomauromais.com

Pré Carnaval: Jângalove 2023 com Pabllo Vittar, Àttøøxxá e Carnaval Até o Talo na Serraria Souza Pinto

Data: 10 e 12/2/2023

Local: Serraria Souza Pinto Z.

Ingressos: Sympla

Esquentando os Tamborins: Concertos carnavalescos (Sinfônica e Lírico em Concerto)

Data: 14 e 15/2/2023

Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

Esquentando os tamborins serão dois concertos ao meio-dia apresentados pela Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais, com participação especial da Cia de Dança Palácio das Artes e de integrantes da Escola de Samba Canto da Alvorada, cujo samba enredo homenageia a FCS em seus 50 anos. O repertório traz arranjos de Fred Natalino, para marchinhas e sambas conhecidos do nosso carnaval.

Desfile da Escola de Samba Canto da Alvorada

Data: 21/2/2023 (terça-feira)

Local: Avenida Afonso Pena

Agência Minas