Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas prende suspeito de ato obsceno

Na manhã dessa quarta-feira (11), a Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas foi acionada no Terminal Urbano onde foi informada que um indivíduo estaria praticando ato obsceno dentro do ônibus.

A vítima relatou que ao entrar no coletivo com sua filha menor de idade e se acomodar na cadeira do ônibus, notou que o autor estava com seu órgão genital para fora da calça. Ela informou ao motorista e aos populares, que deteve o suspeito até a chegada da equipe da Guarda Civil Municipal.

O suspeito foi conduzido a delegacia, para as devidas providências legais.

Com GCM