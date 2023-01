Ídolo alvinegro, Reinaldo, completa 66 anos de idade e recebe homenagem do Atlético

O maior artilheiro da história do Atlético, com 255 gols em 475 jogos, Reinaldo completa nesta quarta-feira (11), 66 anos. Pelas redes sociais, o Galo homenageou o ex-atacante com uma foto no gramado da Arena MRV, a casa do time alvinegro que está próxima de ser inaugurada, com o tradicional “soco no ar” e a frase: “O Rei do Antônio Carlos, do Independência, do Mineirão e da Arena MRV. Rei do passado, presente e futuro. Vida longa ao Rei!”.