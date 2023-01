Volante Fernando Henrique é confirmado como 12º reforço celeste para a temporada

Alvo do Cruzeiro no ano passado, finalmente Fernando Henrique, de 21 anos, vestirá a camisa estrelada. O clube anunciou a contratação do volante, junto ao Grêmio, no início da noite desta terça-feira. O jovem assinou contrato em definitivo até 2025.

Fernando Henrique chegou a Belo Horizonte na última semana e já estava treinando com os demais companheiros, porém a burocracia da contratação atrasou o anúncio oficial. Antes do Cruzeiro, Bragantino e Chapecoense demonstraram interesse no atleta que preferiu vestir azul e branco.

De acordo com informações vindas de Porto Alegre, o Grêmio vai permanecer com um percentual do passe de Fernando Henrique. O jovem e promissor atleta é o 12º reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. Mais cedo, o clube anunciou a contratação do goleiro Anderson, do Athletico-PR.

Hoje em Dia