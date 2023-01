Suspeita maus-tratos: Justiça determina prisão preventiva de pai e madrasta de menino que morreu em BH

Ian estava internado no hospital desde domingo (8). O menino apresentava lesão na cabeça, ferimento no queixo, edema na testa e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. A médica desconfiou da versão apresentada pelo pai e a madrasta e chamou a polícia, suspeitando de maus-tratos.

Aos militares, a madrasta da criança, de 34 anos, contou que o menino teria caído na cozinha e batido a cabeça durante a tarde. Ela relatou que observou uma lesão na testa e uma vermelhidão nas costas e teria dado remédios ao menino após ele vomitar duas vezes. Ainda segundo a madrasta, o pai teria dado um banho no menino e ele teria brincado e dormido normalmente.

A mulher ainda disse aos policiais que teria ido dormir após alimentar as crianças e que o menino teria ficado assistindo desenhos animados no celular. Segundo ela, quando voltou, o menino estava com um ferimento na boca, mas ela não soube informar o que teria ocorrido.

Já o pai da criança, de 31 anos, contou aos militares que recebeu uma ligação da namorada falando que o menino tinha caído, mas que ela já havia medicado ele. O homem foi até a residência, brincou com o menino e saiu para trabalhar, quando recebeu uma mensagem da namorada dizendo que a criança não estava bem.

Ao chegar em casa, por volta das 3h de domingo, ele encontrou o filho desacordado no sofá da sala. Ao perguntar para a namorada sobre o que teria acontecido, ela contou que o menino teria vomitado e ela teria medicado a criança. O casal levou o menino para o Hospital Risoleta Neves, na região norte da capital.

A Polícia Civil conduziu o casal até a Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, ainda no domingo. Eles foram presos em flagrante por omissão de socorro qualificada.