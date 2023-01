Hospital Nossa Senhora das Graças com diversas vagas de emprego

Envie seu currículo com pretensão salarial para recrutamento@hnsg.org.br

O Hospital Nossa Senhora das Graças trabalha com o que há de mais avançado: O Ser Humano. E a instituição está com vagas de emprego em aberto para diferentes setores. Envie seu currículo com pretensão salarial para recrutamento@hnsg.org.br.

tenção: ao encaminhar seu currículo, informar no assunto do e-mail, qual a vaga do seu interesse. Confira abaixo as oportunidades:

ENFERMAGEM

Téc. Enfermagem Administrativo

Horário: 8h às 18h

Pré-requisitos:

– Técnico de enfermagem concluído;

– Experiência na área administrativa hospitalar;

– COREN ativo e regular.

Centro Cirúrgico Geral

– Téc. de enfermagem

Horários: 17h30 às 23h30 / 13h às 19h / 10h às 16h

Pré-requisitos:

– Experiência em centro cirurgico.

-Enfermeiro (a)

Horário: Folguista / Ferista

Pré-requisitos:

– Sólida experiência em centro cirurgico.

– Habilidade com gestão de equipe.

– COREN ativo e regular.

Enfermeiro (a) PA Infantil

Horário: Folguista / Ferista

Pré-requisitos:

– Superior em enfermagem concluído

– Experiência na área; experiência em UTI Neo será considerado diferencial.

– COREN ativo e regular.

Posto de Enfermagem

Enfermeiro (a)

Horário: Folguista / Ferista

Pré-requisitos:

– Superior em enfermagem concluído

– Experiência na área;

– COREN ativo e regular.

Téc. de Enfermagem

Horário: 7h às 13h / 13h às 19h

Pré-requisitos:

– Técnico em enfermagem concluído

– Experiência na área;

– COREN ativo e regular.

ÁREAS DE APOIO E ADMINISTRATIVO

Auxiliar de Cozinha

Horário: 7h às 19h – 12X36

Pré-requisitos:

– Ensino Fundamental Completo;

– Experiência na função;

– Documentação comprovatória de escolaridade completa.

Oficial de Manutenção – Manutenção

Horário: 07h às 19h

Pré-requisitos:

– Ensino Médio Completo

– Desejável experiência com manutenção predial / conhecimento em solda.

Auxiliar de Laboratório

Horário: 14-20

Pré-requisitos:

– Ensino Técnico em Laboratório/Análises Clínicas Completo;

– Experiência na função;

– Documentação comprovatória de escolaridade completa.

Copeira

Horário: 7h às 19h – 12X36

Pré-requisitos:

– Ensino Médio Completo;

– Experiência na função;

– Documentação comprovatória de escolaridade completa.

ÁREAS DE APOIO E ADMINISTRATIVO PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Auxiliar Administrativo – Setor Projetos e Captação de Recursos

Horário: 08h às 18h

Pré-requisitos:

– Ensino Médio Completo

– Não há necessidade de experiência

– Laudo médico atualizado.

Auxiliar Administrativo – Setor Financeiro

Horário: 08h às 18h

Pré-requisitos:

– Ensino Médio Completo

– Não há necessidade de experiência

– Laudo médico atualizado.

Auxiliar de Serviços Gerais – Setor Coleta de Resíduos

Horário: 08h às 20h -12×36

Pré-requisitos:

– Ensino Fundamental Completo

– Não há necessidade de experiência

– Laudo médico atualizado.

Recepcionista

Horário: 08h às 18h

Pré-requisitos:

– Ensino Médio Completo

– Não há necessidade de experiência

– Laudo médico atualizado.

Acesse o link e se candidate>> https://www.hnsg.org.br/contato/trabalhe-conosco/

