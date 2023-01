5 hábitos que fazem seu cabelo afinar

Cabeleireira Janny Mota dá dicas de como evitá-los e tira dúvidas sobre como ocorre

É absolutamente normal se sentir incomodado, seja homem ou mulher, com os cabelos afinando e se tornando ralos ao longo da vida. E mesmo que seja muito comum em inúmeras pessoas, suas causas podem vir a ser sérias em algumas situações, como fatores genéticos, ou mais simples, como o uso de muita química nos fios. A cabeleireira Janny Mota separou algumas dicas de como cuidar do cabelo e evitar que ele afine. Dá só uma olhada!

O que é cabelo afinado?

É quando o folículo piloso, um dos componentes da estrutura capilar, está estupido ou enfraquecido.

Esse afinamento se torna visível quando há diminuição de volume ao prender o pentear, ou também pela facilidade de se enxergar o couro cabeludo. Lembrando que é normal que os fios afinem ao longo da vida, por isso não é um fator preocupante em idosos, por exemplo.

5 possíveis causas para o afinamento dos fios e como tratá-las:

Caspas;

Evite passar condicionador no couro cabeludo;

Use shampoos anti-caspa;

Evite enxaguar os fios com água muito quente.

Excesso de oleosidade;

Basicamente o mesmo que para o tratamento das caspas: evitar usar condicionador e máscara no couro cabeludo, usar shampoos adequados para o seu tipo de cabelo e evitar a água quente a todo custo. No máximo, enxaguar com água morna.

Excesso de química;

Além de afinar os fios, o excesso de química também pode causar queda de cabelo, ou seja, a ideia é que quando for feita, haja um bom tratamento junto. Como, por exemplo, um cronograma capilar com hidratação, nutrição e restauração.

Uso de chapinha/secador em excesso;

As fontes de calor sempre deixam os fios mais fracos, o ideal é que junto a elas também haja produtos de hidratação e utilizar protetores térmicos.

Má alimentação

Não só afinamento do cabelo, como queda dos fios, enfraquecimento, entre outras coisas. O bom funcionamento de todo o corpo está ligado à alimentação, logo, com os cabelos não seria diferente. Cuide bem do que você come, para ter cabelos lindos e saudáveis.

Com black.art.br