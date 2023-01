Região do bairro Cidade de Deus recebe Castramóvel com castrações gratuitas de cães e gatos em janeiro

Veículo está às terças e quartas, de 07h às 16h, no Centro Municipal de Educação Infantil Joselita Dias da Costa

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) deu início à castração gratuita de cães e gatos na região do bairro Cidade de Deus na manhã desta terça-feira, 10 de janeiro. Sempre às terças e quartas do mês, serão castrados até 30 animais por dia no Centro Municipal de Educação Infantil Joselita Dias da Costa, de 07h às 16h. Durante os sete dias o Castramóvel irá atender a famílias de baixa renda do Cidade de Deus e bairros adjacentes, como Bouganville I e II, Santa Felicidade, Dona Silvia, Condomínio Lagoa Grande II e Condomínio Lagoa Azul.

A coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, explica que os tutores devem levar junto com os animais um documento de identidade e um comprovante de endereço, além de comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos. “Estamos começando o cronograma de 2023 pela região do bairro Cidade de Deus, que é a que mais tem cães e gatos em Sete Lagoas. Pedimos que a população traga seus animais para serem castrados. Pedimos também que cheguem cedo, pois são disponibilizadas 30 senhas por dia”, lembra.

E quem chegou cedo nesta terça-feira garantiu a castração do seu animal. “Os dois aqui foram abandonados. Então precisamos ter um maior controle da população, evitando o abandono nas ruas”, afirma Marcelo Pereira, tutor de dois cães adotados. A moradora Maria de Fátima Moreira, tutora da cadelinha Cacau, concordou. “Eu peguei ela pra cuidar de um amigo que não tinha condições, tem uns cinco anos. Mas não quero que ela tenha filhote, já que não tenho condições de cuidar de mais e não acho certo dar para outros que também não vão ter condições”, explica. Em fevereiro, o Castramóvel segue para os bairros Bela Vista e Jardim Primavera, sempre às terças e quartas.

