Hulk diz que Atlético foi um dos maiores acertos da carreira e se declara: ‘Sou atleticano doente’

Principal jogador do Atlético, o atacante Hulk, palmeirense na infância, se declarou ao Galo, em entrevista realizada na Paraíba, terra natal do jogador. “Na minha casa eram todos corinthianos e só eu palmeirense. Fiquei próximo do Palmeiras, mas aí veio o projeto do Atlético e hoje falo que foi uma das melhores decisões que tomei na carreira. Hoje sou atleticano doente, torço mesmo, visto a camisa mesmo quando não estou jogando”, disse Hulk.