Cruzeiro confirma contratação do goleiro Anderson, ex-Athlético-PR

O Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (9) a contratação do goleiro Anderson com vínculo até o fim de 2024. O jogador, que foi um dos primeiros nomes a aparecer na lista dos reforços e assinar um pré-contrato com a Raposa na temporada passada, só chega agora ao clube após o fim do contrato com o Athlético-PR.