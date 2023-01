O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anunciou as 10 principais tendências tecnológicas para as empresas explorarem em 2023. Segundo a empresa, esta lista pode ser utilizada para avaliar o impacto potencial dessas tendências em suas estratégias específicas, tais como aumentar a receita, acelerar o digital, maximizar o valor dos dados, ou proteger e construir sua marca.

As tendências tecnológicas para 2023 giram em torno de quatro temas: otimizar, dimensionar, ser pioneiro e sustentabilidade. Confira a lista com as tendências definidas pela empresa!

Otimização

As tendências tecnológicas em 2023 relacionadas ao tema otimização, tem como principal função a melhoria dos sistemas de TI para maior segurança, melhoram a tomada de decisão orientada por dados e mantêm o valor e a integridade dos sistemas de inteligência artificial (IA) na produção.

1 – Sistema de imunidade Digital

O Sistema de Imunidade Digital melhora a experiência do cliente ao combinar múltiplas estratégias de engenharia de software para proteger contra possíveis riscos. Através da observabilidade, automatização e concepção e testes extremos, fornece sistemas resilientes que mitigam os riscos operacionais e de segurança.

Até 2025, as instituições que investirem em imunidade digital reduzirão o período de inatividade do sistema em até 80%, segundo o Gartner.

2 – Observabilidade Aplicada

A Observabilidade Aplicada funciona a partir dos dados emitidos por uma organização, usando IA para analisar e fazer recomendações, que permitem a uma empresa tomar decisões futuras mais rápidas e mais precisas.

Essa inovação permite que as organizações explorem seus artefatos de dados para obter vantagem competitiva, elevando a importância estratégica dessas informações.

3 – Gestão de Confiança, Risco e Segurança de Inteligência Artificial (AI TRiSM)

Muitas organizações não são preparadas para gerenciar os riscos que a Inteligência Artificial pode trazer. Violações de privacidade ou incidentes com a segurança são bastante comuns em empresas que não estão aptas a gerir este tipo de tecnologia.

O gerenciamento de confiança, risco e segurança da Inteligência Artificial (TRiSM) exige que participantes de diferentes unidades de negócios trabalhem juntos para implementar novos recursos para garantir a confiabilidade, segurança e proteção de dados do modelo.

Escalamento

As tendências tecnológicas de escalamento aceleram as ofertas verticais, aumentam o ritmo de entrega dos produtos e permitem a conectividade de todos os lugares.

4 – Plataformas de Nuvem

As Plataformas de Nuvem do setor oferecem uma combinação de software (SaaS), plataforma (PaaS) e infraestrutura (IaaS) como serviço, com funcionalidades personalizadas e específicas da área para dar suporte a casos de uso de negócios específicos.

Segundo o Gartner, até 2027, mais de 50% das organizações usarão plataformas de Nuvem do setor para acelerar suas iniciativas de negócios.

5 – Engenharia de Plataforma

O objetivo principal da engenharia de plataforma é otimizar a experiência do desenvolvedor e acelerar a entrega de valor ao cliente pelas equipes de produto. É a disciplina de construção e operação de plataformas de desenvolvimento interno de autoatendimento para entrega de software e gerenciamento do ciclo de vida.

O Gartner prevê que 80% das organizações de engenharia de software estabelecerão equipes de plataforma até 2026 e que 75% delas incluirão portais de autoatendimento para desenvolvedores.

6 – Soluções sem fio

As soluções sem fio vão muito além da pura conectividade, fornecendo localização e outras informações e conhecimentos em tempo real a partir de análises, e permitem aos sistemas colher energia de rede diretamente.

As empresas usarão um espectro de soluções sem fio para atender a todos os ambientes, desde Wi-Fi no escritório, serviços para dispositivos móveis, serviços de baixo consumo de energia e até conectividade de rádio.

O Gartner prevê que até 2025, 60% das organizações usarão cinco ou mais soluções sem fio simultaneamente.

Pioneirismo

Estas tendências se concentram em possibilitar a mudança do modelo de negócios, reinventando o engajamento com funcionários e clientes e acelerando estratégias para explorar novos mercados virtuais.

7 – SuperApps

Os Super Apps são mais do que apenas apps que agregam diferentes serviços. Um super app combina os recursos de um aplicativo, uma plataforma e um ecossistema, possibilitando uma experiência unificada do usuário em uma só plataforma.

Até 2027, o Gartner prevê que mais de 50% da população global serão usuários ativos diários de vários super apps.

8 – Inteligência Artificial Adaptável

A IA adaptável, permite a mudança de comportamento do modelo após a implantação, através da utilização de feedbacks em tempo real. Dessa forma, ela recicla continuamente modelos e aprende em tempo de execução, com base em novos dados e objetivos ajustados, para se adaptar rapidamente às transformações do mundo real.

9 – Metaverso

O Metaverso é um ambiente criado pela convergência de realidade física e digital virtualmente aprimorada, que permite as pessoas replicar ou melhorar as suas realidades.

Segundo o Gartner, até 2027, mais de 40% das grandes organizações em todo o mundo usarão uma combinação de Web3, computação espacial e gêmeos digitais em projetos baseados em metaversos. O objetivo dessas ações é aumentar a receita ou até mesmo mudar a forma organizacional de suas operações com reuniões e eventos no metaverso.

10 – Sustentabilidade

Em 2023, entregar apenas tecnologias não será o suficiente, a sustentabilidade entra em grande foco quando se discute as tendências para o próximo ano.

Em uma pesquisa recente do Gartner, os CEOs relataram que as mudanças ambientais e sociais são agora uma das três principais prioridades para os investidores, depois de lucro e receita. Isso significa que os executivos devem investir mais em soluções inovadoras projetadas para atender à demanda ESG visando cumprir as metas.

Os investimentos em tecnologia sustentável também têm o potencial de criar maior resiliência operacional e desempenho financeiro, ao mesmo tempo que proporcionam novas vias para o crescimento da empresa.

Fazendo um comparativo com as tendências de 2022, observamos que o foco no uso de Inteligência Artificial no ambiente corporativo tem se tornado cada vez mais valioso e significativo para as empresas. Assim como a preocupação com o uso de tecnologias para reforçar a segurança das informações armazenadas nestes processos.

O que achou do nosso conteúdo? Se inscreva em nossa Newsletter e fique por dentro de todos os posts do blog da BHS!

Com informações de bhs.com.br