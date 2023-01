Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos em Matozinhos neste domingo (08), portando grande quantidade de entorpecentes.

A operação aconteceu no bairro Sao Miguel em Matozinhos, quando os policiais militares das tático móvel, 32307 e 31254, juntamente com a rocca da 3 cia ind pe e ajuda do cão de faro, Tanus, as guarnições apreedenram:

02 suspeitos de tráfico de drogas

192 buchas de maconha

10 pinos de cocaina

19 pedras pequenas de crack

1 celular

Com informações da PM