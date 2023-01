Banho a seco nos gatos pode ser uma alternativa de higiene mais fácil e menos estressante para os bichanos

Quando se fala na questão de higiene dos gatos, eles são lembrados por não serem muito adeptos do banho. Mas isso não significa que são animais sujos, muito pelo contrário, são animais que conseguem realizar a própria higiene através de lambidas pelo corpo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de gatos domésticos no país é de 23,9 milhões de indivíduos. A previsão é que até o final de 2022 esse número chegue a 30 milhões de indivíduos. Independentes, de personalidade forte e curiosos, os felinos conquistam cada vez mais espaço nos lares brasileiros, tanto que a quantidade de gatos aumentou 8,1% em 2019, sendo que a quantidade de cães foi de 3,8%, segundo Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET).

Quando se fala na questão de higiene dos gatos, eles são lembrados por não serem muito adeptos do banho. Mas isso não significa que são animais sujos, muito pelo contrário, são animais que conseguem realizar a própria higiene através de lambidas pelo corpo por conta das espículas na língua que permitem que eles realizem a auto higienização. “Eu tenho três gatos e por aqui banho somente em extrema necessidade, até por recomendação da veterinária: gatos não precisam tomar banho com água e shampoo. Mas é importante manter as patas deles sempre limpas, porque convivem com a família dentro de casa e fazer uma escovação com frequência, principalmente os de pelos longos, para evitar bola de pelo”, afirma Carolina Vaz, fundadora da Dog´s Care.

A marca que foi fundada em 2006 ficou conhecida por ter criado a primeira fralda para cães do mundo. A ideia surgiu por acaso, por conta do cio muito longo da cachorra da empreendedora. Como ela não encontrava em lugar nenhum uma fralda para cães, ela mesma decidiu fazer a sua em casa depois de vários testes e pesquisas. Enxergando uma oportunidade de ganhar dinheiro e ajudar outros tutores, Carol largou a carreira no direito para apostar no mercado pet.

Carol percebeu que os gatos estavam cada vez mais conquistando os tutores brasileiros, e resolveu lançar esse ano pela primeira vez um produto destinado apenas aos gatos. “Agora, principalmente por conta do verão, muitas pessoas acabam achando que é necessário dar banho nos gatos, mas essa experiência pode ser bastante traumática para eles e pode até desencadear um problema de saúde se os produtos utilizados não levarem em conta o ph da pele e os problemas gástricos que isso pode provocar”, explica Carol.

Foi então que a empreendedora decidiu criar uma linha de produtos exclusiva para os gatos batizada de Cat´s Care. Esse é o segundo produto lançado dessa linha, o banho a seco, depois do granulado 100% biodegradável. Como o produto foi desenvolvido com a tecnologia nanocápsulas, ele age na camada mais profunda da pele e forma uma camada oclusiva sobre ela, evitando a perda de água e auxiliando na manutenção da hidratação cutânea. O banho a seco possui em sua fórmula a camomila, que tem efeito calmante, hidratante, além de aliviar vermelhidões e proporcionar sensação de refrescância e suavidade. O produto é feito com tensoativos suaves e biodegradáveis que não impactam na saúde do gato, que costumam se lamber com frequência.

“Ele foi feito principalmente para higienizar os pelos e remover os pelos mortos sem que seja necessário enxaguar o gato, ou seja, é só aplicar o produto e pronto. Além disso, ele pode ser aplicado na região periocular e focinho”, pontua Carol. O banho a seco é indicado para qualquer tipo de gato, mas se o pet estiver obeso e com dificuldades para se lamber, estiver com o colar elizabetano, se for um gato idoso ou com alguma doença que dificulta a limpeza diária, o banho a seco se faz ainda mais necessário.

Para evitar que o animal estranhe ou fique estressado, é importante também saber como realizar o banho a seco no gato, já que alguns pets costumam ficar um pouco mais arredios quando percebem que o tutor está com algo nas mãos e está se aproximando deles. “O ideal é realizar a limpeza num momento de interação gostosa, onde ele perceba que é um momento relaxante e de carinho. O uso da luva que auxilia na escovação é super recomendado para eliminar os pelos mortos”, finaliza Carol.

Sobre a Dog´s Care

Pioneira e inovadora, a empresa trouxe ao mercado nacional no ano de 2006, com exclusividade, as fraldas descartáveis para cães, com o principal objetivo de facilitar o dia a dia com o pet em casa e nos passeios, quando ele insiste em fazer as necessidades fora do lugar e a vida vira um caos. Tornando cada vez mais harmoniosa a convivência entre pessoas e cães, hoje possui uma linha com mais de 30 itens, entre acessórios para facilitar o passeio, produtos descartáveis e uma linha para auxiliar no adestramento e na higiene. Tudo criado a partir do seu dia a dia com seus pets, com um único objetivo: inspirar a convivência sem limites entre pessoas e cães.

Com informações de www.dogscare.com.br