Erros comuns no momento de realizar a mudança residencial 

Pesquisa nacional mostrou que, 39,3% dos brasileiros enfrentaram alguns transtornos no momento da mudança.

Pesquisa realizada pela imobiliária digital, com participação em toda a América Latina, QuintoAndar, mostrou que 39,3% dos brasileiros tiveram “perrengues” no momento da mudança e acreditam que a fase inicial da mudança é a parte mais problemática.

Para muitas pessoas, falar em mudança residencial é sinônimo de “dor de cabeça”, afinal, o processo exige uma série de resoluções: transferir internet, telefone, alterar a titularidade das contas de água e luz, etc. Mas uma das atividades mais complicadas é organizar objetos e manter a integridade dos móveis e eletrodomésticos no momento da mudança.

Guipack , empresa especialista no comércio de embalagens, tendo como um dos carros-chefe em vendas o filme stretch e o plástico bolha, que podem tornar o momento da mudança mais tranquilo, separou algumas orientações imprescindíveis para evitar transtornos durante a experiência.

Não embalar objetos, proteger móveis e eletrodomésticos corretamente

Pode parecer algo óbvio, mas é muito comum ouvir relatos de que móveis foram danificados e objetos quebrados.

Vidros, espelhos, móveis com quinas, mesas laqueadas, artigos de decoração, estão entre os objetos que mais sofrem danos durante a mudança.

Já aqueles que parecem não ter tantos problemas no momento do transporte, como no caso das roupas, também merecem atenção, afinal, colocá-las apenas em sacos pode ser um risco, pois pode se rasgar, sujando as peças ou expondo-as ao vazamento de algum líquido.

Não economize em embalagens adequadas como filme stretch, plástico bolha e fitas adesivas de excelente aderência, esses materiais são indispensáveis para garantir a integridade de móveis, objetos e eletrodomésticos. Cuidar desse processo garante o transporte seguro e previne prejuízos.

Fazer tudo sozinho

Uma mudança residencial envolve planejamento. Será preciso desmontar móveis, embalar corretamente os objetos e transportá-los até o novo imóvel.

Tenha uma equipe de pessoas capacitadas para ajudar no processo, pesquise por mão de obra especializada, afinal, isso garantirá a mudança sem riscos e a integridade de todos os pertences.

Não escolher o transporte adequado

Há muita informalidade no mercado e, em grande parte dos casos, optar pelo mais barato pode sair muito mais caro no final das contas. Preste sempre muita atenção na avaliação da empresa, se existem boas avaliações ou muitas reclamações.

Não pensar no transporte dos animais de estimação e das crianças

Geralmente, crianças menores e animais costumam se estressar durante a mudança, sendo assim, o recomendado seria deixar as crianças ou na escola ou com algum familiar.

Se não houver com quem deixar os animais, é importante manter os horários de alimentação e não retirar os pertences deles, o que trará maior conforto e menos estresse durante o transporte para o novo lar.

Não desapegar de itens que não utiliza mais

Aproveite esse momento para se desfazer de objetos e pertences que só estão acumulados, sem serventia. Doe itens ou venda aquilo que só ocuparia mais espaço na nova residência.

Não esqueça de: