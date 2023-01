Dadá Belmonte é apresentado no América e promete raça durante a temporada

O jogador estava treinando com o elenco desde a última segunda-feira e foi apresentado está tarde, no CT Lanna Drumond, pelo diretor de futebol Fred Cascardo.

“O Dadá vem de uma boa temporada no Goiás, mas agora chega para o “Verde mais querido do Brasil”, o nosso Coelhão. Dadá, que você seja feliz com esta camisa e possa dar alegrias à Nação Americana com seus dribles, suas assistências e com belos gols. Seja bem-vindo!”, afirmou o diretor.