Volante Jair, do Galo, está próximo de se transferir para o Vasco

Segundo notícia publicada pelo Portal Goal, o Vasco está muito perto de anunciar a contratação do volante Jair, que pertence ao Atlético. De acordo com a informação, o Gigante da Colina pagará R$ 15 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador.

O contrato com o volante atleticano vai até 2025, porém com as chegadas de Edenílson, Igor Gomes e possivelmente Patrick, Jair perderia espaço no time e uma negociação foi vista com bons olhos pela direção do Galo e pelo próprio jogador.

Jair, de 28 anos, disputou 171 partidas, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Seu currículo de conquistas pelo Galo contém um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Mineiros.

Hoje em Dia