Ação da PM com apoio da população impede incêndio em casa, após carro pegar fogo

Em cumprimento a operação de prevenção a homicídios e/ou repreensão de crimes violentos contra o patrimônio e outros delitos desencadeada em vários pontos na região do 25º BPM, com objetivo de aumentar a sensação de segurança dos locais e reduzir o índice de crimes violentos, foram realizadas diversas abordagens a indivíduos e veículos em atitudes suspeitas.

Durante o patrulhamento ostensivo, foi percebido pela guarnição uma fumaça advinda do interior de uma residência. Dessa forma, juntamente com os vizinhos das adjacências, realizamos tentativas de chamar os proprietários ou residentes do imóvel, porém não logramos êxito, tendo em vista estar desocupado no momento do incêndio.

Diante disso, procedemos ao acionamento dos bombeiros (193) e realizamos o adestramento no imóvel a fim de conter as chamas.

Por fim guarnição, com o apoio da população, conseguiu conter o fogo e evitar maiores danos.

O corpo de bombeiros compareceu ao local, mas a situação já estava controlada, haja vista o sucesso na primeira intervenção. O veículo foi apreendido.

Com Polícia Militar

