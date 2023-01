Dia de Reis: Folias mantém tradição

Celebração simbólica e tradicional remonta o encontro dos Reis Magos com o Menino Jesus.

Dia de 06 de janeiro é comemorado o Dia de Reis, quando devotos fazem pedidos, simpatias com sementes de romãs pedindo prosperidade, agradecendo promessas cumpridas, dentre outras manifestações.

Uma das mais expressivas tradições de fé do catolicismo, as Caravanas de Folias de Reis, encerram suas programações neste dia. Nesta celebração simbólica, mestres, foliões e músicos das caravanas remontam com versos, músicas e danças, o encontro dos três Reis Magos com (Belchior, Baltazar e Gaspar) o recém-nascido Menino Jesus.

Para o Mestre Bruno Batista, da Caravana de Reis Nossa Senhora Aparecida, manter essa tradição tem grande importância na manutenção e sustentação como desenvolvimento social e cultura de um povo. “Essa tradição é muito importante para a manutenção da fé e da religiosidade do povo brasileiro, assim como do folclore mineiro e também da nossa própria cidade, inclusive o bairro Santa Luzia (Garimpo), que é um dos berços da cultura sete-lagoana, onde se enraizou muitas caravanas, das manifestações das tradições e de toda uma sustentação cultural, que o Brasil traz em seu enredo de crescimento, do que tem de mais belo na expressão artística, cultural e religiosa. Tanto as Folias de Reis, quanto o Congado, dentro das manifestações culturais, contemplam tudo: se trabalha a interpretação, a fé, a espiritualidade, a religiosidade, a educação, ou seja, se trabalha todo um ciclo de desenvolvimento humano, traçado a partir de uma construção coletiva de observação de várias situações do desenvolvimento da humanidade, mantendo e sustentando as bases das raízes que compõem a cultura popular brasileira, mesclando várias tradições advindas de outros povos, culminando em um só lugar, manifestações e expressões populares”, evidenciou Mestre Bruno.

Sete Lagoas possui, aproximadamente, vinte e cinco grupos de Folias de Reis e todos realizam o festejo do dia de reis em suas respectivas comunidades.

Confira a programação de arremate de algumas caravanas de Sete Lagoas:

– Caravana de Reis Nossa Senhora Aparecida – Rua Valter de Melo Figueiredo, 281, Santa Luzia – Procissão e levantamento de bandeira.

– Caravana de Reis Santa Helena (Comemorando 15 anos), juntamente com a Caravana os Magos do Oriente com Santa Missa – Serra de Santa Helena.

– Caravana de Reis São Vicente de Paula – Rua Rio Pará, 716, Bairro Industrial. Participação das Pastorinhas Irmãs Paulinas de Paraopeba.

Em Paraopeba, cidade vizinha a Sete Lagoas, a Folia de Reis Sobrado e Pontinha também sustenta essa tradição de fé e cultura,

Fundada pelo saudoso Chico Paulino, quando faziam o cortejo somente com familiares do (Sobrado). Com o falecimento de alguns familiares, em 25/07/1948, Chico Paulino levou a tradição para Pontinha e criou o ritmo cantado pela folia e os versos como Sacrário e a Ave Maria. Versos tirados por seus mestres Jair Camilo Rubens Diniz.

Quando Chico Paulino ficou debilitado por questões de saúde, a Folia Sobrado parou suas atividades. Porém, em 2019, os filhos dos foliões Zulma Paulino e o Edson filho do Dizinho Cabaça, grande parceiro do Chico e que andava na folia de Chico Paulino, retomaram os cortejos e seguem na manutenção dessa manifestção popular cultural.

O aremate da Folia de Reis Sobrado e Pontinha será no domingo, dia 08 de janeiro, às 19horas na casa da Maristela – Rua Emílio de Vasconcelos, Paraopeba.

Da Redação