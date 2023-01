Acampamento bolsonarista na Raja Gabáglia é desmontado pela Guarda Municipal de BH

De acordo com a assessoria da Guarda Municipal, objetos como cones, placas de sinalização e banheiros públicos serão recolhidos. As barracas com alimentos e bebidas, todas sem alvará, também serão desmontadas pela guarda.

Ainda conforme informações de bastidores, a ação teria partido do gabinete do Prefeito Fuad Noman (PSD) e estaria sendo planejada já há alguns dias.

O grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupa o local desde o último dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No local, os manifestantes ocupam faixas nos dois sentidos da avenida Raja Gabaglia próximo a uma unidade do Exército. O grupo questiona o resultado das eleições de 2022 e pedem intervenção militar.