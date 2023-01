Destaque na atração de investimentos, Invest Minas é certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar

Great Place to Work reconhece organizações que constroem um ambiente de trabalho saudável e valorizam a gestão de pessoas

A Invest Minas recebeu oficialmente a certificação do Great Place To Work (GPTW), uma das maiores e mais reconhecidas consultorias em gestão de pessoas do mundo. O selo é concedido a empresas que colocam as pessoas no centro de suas estratégias de negócios, propiciando um ambiente de trabalho agradável e produtivo. Entre as Agências de Promoção de Investimentos (APIs) brasileiras, apenas a Apex, do governo federal, possui essa certificação.