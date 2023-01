Apresentado, lateral Nino Paraíba destaca o alto nível do elenco americano

Antes do treino da tarde, Nino Paraíba foi apresentado oficialmente por Fred Cascardo, diretor de futebol do América, que deu as boas-vindas ao novo lateral.

“Mais uma vez, uma honra por apresentar um grande atleta. Nino é um jogador que já trabalhou com o professor Vagner Mancini, e todos são conhecedores de sua qualidade. Trata-se de um atleta que já contribuiu muito no futebol brasileiro e tem experiência, liderança e comprometimento no dia a dia. Nino, que você possa contribuir para o nosso trabalho e nosso sucesso na temporada. Seja bem-vindo ao Coelhão!”, afirmou o diretor.

Após as boas-vindas, Nino Paraíba concedeu sua primeira entrevista coletiva, participando com jornalistas e influenciadores do Clube ao vivo na TV Coelho. O lateral valorizou a oportunidade de defender o América e falou sobre os diferenciais do plantel.

“Só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade, estando agora no América. Temos um elenco com grandes lideranças… Juninho, Wellington Paulista, dentre outros, e, agora, eu chegando também com experiência para ajudar o Clube. É um elenco maravilhoso. Venho de um clube onde consegui fazer grandes jogos, no ano passado, e espero fazer uma grande temporada com a camisa do América”, afirmou o lateral.

Durante a entrevista, Nino foi abordado sobre a alta quantidade de atuações na temporada 2022, na qual foi o 2º atleta do Ceará que mais entrou em campo no ano.

“Jogar 55 jogos de 65 dentro de um ano é uma honra para mim. Sempre trabalho muito, chego cedo no CT do clube e faço meus trabalhos complementares para que durante os jogos esteja preparado para fazer grandes atuações”.

Outro tema abordado na entrevista foi o lateral Arthur, que será o companheiro de Nino na ala direita. Revelação do Clube, Arthur dividirá as responsabilidades da posição com o experiente Nino Paraíba.

“Sabemos que o Arthur é um excelente jogador… um menino que está começando e eu com 36 anos… Pretendo, sim, passar algumas orientações para que ele chegue longe no futebol. É um moleque que tem futuro. No futebol, a molecada tem de se preparar cada vez mais, pois sabemos que o futebol é difícil. Se Deus quiser, junto com o Arthur, faremos grandes campeonatos”, projetou.

Nino fechou a apresentação com uma mensagem para a torcida americana. “Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando de vestir a camisa do Coelhão. Se Deus quiser, neste ano de 2023, fazer grandes campeonatos com essa camisa. Obrigado e “tamo junto”, Nação!”, declarou.

Estevão Germano

Site oficial do América