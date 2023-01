Governo dá sequência à contratação temporária e convocação on-line da Educação nesta sexta-feira (6/1)

Candidatos já inscritos devem realizar a escolha de vagas, de forma on-line, até 10/1

Interessados em atuar na rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2022 devem ficar atentos ao período de escolha on-line de vagas para convocação/contratação temporária, que começa nesta sexta-feira (6/1).

Os candidatos devem acessar o site www.processoseletivo.educacao.mg.gov.br para realizar a escolha de vagas disponíveis nas Unidades de Ensino relativas às inscrições efetuadas na função/município/SRE, nos termos das Resoluções SEE nº 4.773/2022 e nº 4.774/2022. O período de escolhas vai até às 17h do dia 10/01/2023.

Ao iniciar o processo, o candidato deverá indicar a ordem de preferência quanto aos municípios e/ou funções para os quais se inscreveu. Ele realizará as escolhas de vagas assinalando e considerando o turno, ordenando-as de acordo com sua preferência, podendo selecionar de uma até a totalidade das unidades de ensino do município.

Funções

Participam da convocação os candidatos inscritos para as seguintes funções: professor de educação básica (PEB) regente de aulas, regente de turma, eventual e professor para o ensino do uso da biblioteca/ mediador de leitura; especialista em educação básica (EEB) e inspetor escolar (ANE-IE).

Para a contração temporária participaram os candidatos inscritos para: analista de educação básica (AEB), assistente técnico de educação básica (ATB) e auxiliar de serviço de educação básica (ASB).

Distribuição de vagas

A contratação temporária e a convocação on-line serão processadas em rodadas de distribuição de vagas. Na primeira etapa serão disponibilizadas para preenchimento as vagas de acordo com o Comporta da Escola.

Nas demais etapas de atribuição serão consideradas as vagas oferecidas nas chamadas anteriores e não preenchidas, em decorrência da não comprovação das informações prestadas pelo candidato selecionado ou de seu não comparecimento em tempo hábil.

Ao servidor contratado ou convocado na rodada inicial do processo on-line e dispensado da função em decorrência de provimento da vaga (nomeação e movimentação de pessoal), será assegurada nova participação na rodada subsequente.

O candidato selecionado receberá no e-mail cadastrado no ato da sua inscrição a informação da unidade de exercício em que deverá se apresentar, munido da documentação comprobatória.

Agência Minas