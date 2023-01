Hemocentros: a importância da manutenção dos estoques de sangue nos períodos festivos e de férias

Passadas as festas de final de ano, mas ainda em período de férias escolares, muitas famílias organizam viagens, passeios e programações especiais. No entanto, o período é um desafio para os hemocentros, pois o número de doadores costuma diminuir. E é justamente pelo aumento da demanda neste período, que é necessário ser reforçada a conscientização sobre a importância da doação de sangue, iniciativa que pode ajudar a salvar vidas.

A falta de reservas no estoque de sangue dos hemocentros, pode causar desde o adiamento de cirurgias e em casos mais graves, até mesmo mortes.

É importante ressaltar ainda que a doação voluntária de sangue garante o abastecimento seguro e contínuo para suporte de transfusões e atendimento de diversos pacientes que dependem de tratamentos relacionados.

Grupos sanguíneos

Entre os critérios indispensáveis para uma transfusão sanguínea segura e eficaz está a compatibilidade do sistema ABO, além de levar em conta o fator Rh, que indica se o sangue é positivo ou negativo.

No entanto, mesmo que o sistema ABO seja o mais conhecido popularmente, ele não é a única divisão que existe. Atualmente, já foram identificados 43 grupos com mais de 378 antígenos e os estudos científicos sobre as diferenças sanguíneas continuam.

Essas tipificações, que se referem à presença ou não de uma substância na membrana do glóbulo vermelho, onde é possível encontrar o antígeno A, o antígeno B ou até mesmo o antígeno A e B. Mas também é possível que esse glóbulo vermelho não tenha antígeno nenhum, nesse caso sendo o sangue classificado como O.

A compatibilidade entre o sangue recebido e o receptor do mesmo é fundamental para o sucesso das transfusões.

Uma transfusão incompatível no sistema ABO pode levar à morte do paciente uma vez que as defesas do corpo humano são muito fortes, e uma vez que detectam sangue incompatível, vão destruir os glóbulos vermelhos com o outro tipo de antígeno, causando desde lesão pulmonar até outros quadros graves.

Monitoramento e sangue raro

Além dos grupos sanguíneos de maior importância, como os sistemas ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd, há os chamados sangues raros, que são mais difíceis de encontrar na população de doadores e pacientes. Quando há um doador com esse tipo sanguíneo, ele deve seguir as orientações do hemocentro quanto à frequência de suas doações.

Segundo os hemocentros, o sangue raro mais necessário no país é o chamado antígeno U negativo. Em segundo lugar, vem a substância Vel negativo e o Kidd nulo.

Diante da dificuldade de encontrar esses grupos sanguíneos, os hemocentros, em parceria com o Ministério da Saúde, abastecem um banco de dados de diversos sangues raros em nível nacional no Brasil, chamado Cadastro Nacional de Sangue Raro (CNSR). Depois que o hemocentro identifica integrantes de sangue raro, inicia-se uma busca ativa entre os familiares desses indivíduos na busca de outros possíveis doadores.

Como doar

Interessados devem procurar um Hemocentro mais próximo para checar os requisitos necessários e conferir os impedimentos temporários e definitivos. O intervalo de doação é de dois meses para homens, restrito a quatro doações por ano. Para mulheres, as doações podem ser feitas de três em três meses, sendo no máximo três doações anuais.

Requisitos para doação

Ter entre 16 e 69 anos;

Ter mais de 50kg;

Já ter doado alguma vez, no caso de pessoas entre 60 e 69 anos, para repetir o procedimento;

Apresentar o consentimento formal dos pais, se menor de 18 anos.

Documentos necessários

Identificação oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe); ou documentos digitais com fotos.

No dia da doação

Dormir ao menos seis horas nas 24h anteriores à doação;

Alimentar-se bem;

Evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue;

Aguardar pelo menos duas horas para doar sangue após o almoço.

Impedimentos temporários

Pessoas com gripe, resfriados ou com quadro de febre (necessário aguardar sete dias até o desaparecimento dos sintomas);

Mulheres no período gestacional, no pós-parto (esperar 90 dias se parto normal e 180 se cesárea), ou em amamentação (aguardar primeiro ano de aleitamento materno do bebê);

Consumo de bebida alcoólica: esperar 12h após a ingestão;