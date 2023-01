Projeto Feirinha Acústica retorna em 2023 com apoio do Sicoob Credisete

O Sicoob Credisete será, mais uma vez, o apresentador do projeto Feirinha Acústica, iniciativa cultural que foi um grande sucesso no ano passado. O idealizador é o produtor cultural George Machado que também é músico e possui uma grande bagagem na promoção de eventos. Um dos grandes trunfos da programação de 2022 foi a excelente programação musical que agradou o público com diversos ritmos.

O Sicoob Credisete tem forte atuação em iniciativas sociais e culturais em Sete Lagoas e em toda região e foi fundamental para que a Feirinha Acústica se tornasse referência na cidade. Agora, o superintendente Marcelo Chaves, e a gerente administrativa, Amanda Moreira, e o representante do Grupo Uai Gastrô, Arísio França, confirmaram a reedição da parceria.

Detalhes da programação, gastronomias e artistas que irão participar serão divulgados em breve. A Feirinha Acústica será realizada de maio a setembro, sempre na última quinta-feira de cada mês.