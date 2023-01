Fhemig credencia médicos para atuar na capital e interior de Minas

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) recebe, até a próxima quarta-feira (11/1), inscrições para credenciamento de médicos para atuação nas seguintes unidades: Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI), em Betim; Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas; os Complexos de Especialidades e de Urgência e Emergência e a Maternidade Odete Valadares (MOV), em Belo Horizonte.

Foto: Site da Fhemig/Reprodução.

Podem se inscrever médicos generalistas, com cadastro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM), e médicos especialistas ou com 75% da residência ou especialização concluída para diversas categorias, conforme editais.

Os profissionais credenciados serão chamados, quando necessário, para prestar o plantão de 12 horas, de modo autônomo e eventual, para suprir a escala e assegurar a assistência hospitalar nas unidades.

O credenciamento não é um processo seletivo simplificado. Ele possui caráter subsidiário e tem por objetivo efetivar os princípios da continuidade do serviço público, da precaução e da prevenção, para a garantia de assistência em saúde com qualidade aos usuários do SUS. Podem se credenciar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas.

Link de inscrição: https://bit.ly/3i970gk

Da Redação com Fhemig.