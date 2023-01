Assaí tem mais de 1.500 vagas de emprego abertas em todo o país

Oportunidades são para atuação nas lojas, centros de distribuição e escritórios do atacarejo

O Assaí Atacadista está com mais de 1.500 vagas de emprego abertas nas cinco regiões brasileiras. As oportunidades, para contratação imediata, são para integrar o seu atual parque de lojas, escritórios e centros de distribuição. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e cargos – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

A Companhia oferece remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, refeitório nas unidades, seguro de vida, cesta básica, enxoval de bebê para pais e mães, dente outros. O Assaí possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o Brasil.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato(a) deve acessar o site https://assai.gupy.io/ com seus documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.

Sobre o Assaí

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com mais de 260 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.