Deu Galo! Atlético vence o Galvez na estreia da Copa São Paulo

Após um primeiro tempo truncado e de domínio atleticano, mas com poucas possibilidades reais de gol, o Atlético conseguiu abrir o marcador em um lance de sorte. Aos 12 minutos da etapa final, Cadu arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e voltou nos pés do goleiro antes de morrer no fundo do gol.

Atrás no marcador, o Galvez partiu para cima em busca do empate, que só não aconteceu graças ao goleiro Diego Fernandes. Enquanto o Galinho buscava sair nos contra-ataques para tentar ampliar o placar.