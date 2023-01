3 A 1 América estreia na Copinha com vitória de virada sobre o Retrô-PE

O América saiu atrás do placar antes dos 10 minutos, quando saiu jogando errado e o Retrô aproveitou para marcar, com José Alisson. O Coelho empatou aos 18 minutos. Mateus Henrique foi acionado em lançamento e teve calma para deixar o adversário no chão e bater para o fundo da rede. O Coelho seguiu pressionando e Mateus quase virou, mas parou no goleiro. Na sequência, ele arriscou para o gol e a bola bateu no braço do defensor do Retrô, gerando um pênalti. O camisa 9, Renato Marques, foi para a cobrança e virou o jogo.

No segundo tempo, o América seguiu em cima, pressionando em busca do terceiro gol, que saiu aos 17 minutos após Vinícius, que havia entrado a pouco tempo, empurrar para as redes um cruzamento de Mateus Henrique. Depois de ampliar o placar, o Coelho diminuiu o ritmo, embora tenha tentado chegar algumas vezes ao ataque, mas sem sucesso. O Retrô foi quem chegou mais perto de marcar, mas também não obteve sucesso.