PF prende casal acusado de abusar sexualmente das filhas no Rio

Operação Non Matri ocorreu em Paraty, no sul fluminense

A Polícia Federal (PF) prendeu (5) em Paraty, no sul fluminense, um homem e uma mulher acusados de abusar sexualmente das próprias filhas e divulgar os vídeos na internet. As vítimas são meninas de 6 anos e de1 ano e 3 meses. Contra o casal, havia mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal.

Segundo a PF, a Operação Non Matri foi iniciada a partir de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da PF.

Durante as investigações, os agentes analisaram os vídeos divulgados no exterior e identificaram a mãe das vítimas. Também foram cumpridos dois mandados de busca.

Os presos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Agência Brasil