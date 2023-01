Nova mesa diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas realiza Coletiva de Imprensa

Os integrantes da Mesa Diretora da Câmara de Sete Lagoas, presidida pelo vereador Caio Valace, nesta quarta-feira (04 ), às 8h, nas dependências do gabinete da presidência receberam representantes dos veículos de comunicação da cidade em coletiva de imprensa, para detalhar sobre o trabalho a ser realizado no biênio 2023/2024. Participaram os vereadores Rodrigo Braga(PV) 1º vice- presidente, Janderson Avelar (MDB) 2º vice- presidente, Ivan Luiz (Patriota), 1º secretário, e Marli de Luquinha (MDB) segunda secretária e teve por objetivo estreitar o relacionamento entre o Legistativo e a imprensa.

Durante o encontro, vereadores e imprensa puderam debater sobre o trabalho em conjunto a ser realizado, para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Na oportunidade o Presidente Caio Valace, destacou alguns projetos em tramitação na Câmara como o Código Tributário, realinhamento do IPTU/ISS, parcelamento do Solo e a realização do Concurso Público.

Ele afirmou, que a Câmara após a posse da nova Mesa Diretora trabalha com 30% de pessoal e que pretende através de convênio com a prefeitura conseguir a cessão de funcionários efetivos, para algumas áreas. ” Vamos também buscar a contratação de um corpo técnico, para assessorar as comissões em projetos específicos, que chegam para votação”, explicou Valace.

A Mesa Diretora destacou ainda no encontro coma imprensa, sobre a importância de ações como melhorias em vias públicas como o tapa-buracos que são de competência da Prefeitura, mas que chegam na Câmara diariamente. Segundo Caio Valace, somente em 2022, foram enviados para o Poder Executivo 11 mil requerimentos de autoria dos vereadores, comparando com a Câmara de Belo Horizonte, que foram apenas 30. “Temos que estabelecer competências, para a que a Câmara cumpra seu papel. Temos muito trabalho pela frente, em prol do desenvolvimento, quer seja no sistema viário, ações na área de meio ambiente, custeio para o Hospital Regional, dentre outras, explicou Caio Valace.

O novo presidente defendeu ainda a necessidade de informatização dos serviços da Câmara, facilitando o envio das matérias para o Executivo e com isto eliminando o uso do papel.