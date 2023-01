Ação rápida: Assaltantes armados roubam loja da Vivo em Paraopeba. Menor é apreendido e produtos recuperados pela PM

Na quarta-feira, 04, na rua Isaías Correia, no Centro de Paraopeba, a PM foi comunicada de roubo na loja Vivo. De posse informações que foram repassadas as viaturas do 25 BPM, sendo montada uma operação cerco e bloqueio coordenada pelo CPU do 25 BPM e tais informações foram compartilhadas com os Batalhões vizinhos.

Com apoio do CORPAE a aeronave em rastreamento, conseguiu visualizar o veículo suspeito, sendo acompanhado e abordado pela viatura. Até o momento, foram apreendidos/recuperados alguns materiais.

Diligências estão sendo realizadas pelas viaturas para localizar o outro autor e demais materiais roubados. Foi apreendido 01 menor, 15 celulares recuperados,01 veículo roubado com placa clonada recuperado.01 Tablet recuperado, 01 Réplica de arma de fogo e 01 Revólver cal. 38.

Redação com Polícia Militar