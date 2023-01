São José da Lapa é atingida por tremor de terra nesta quarta-feira (4)

A terra tremeu mais uma vez na região Central de Minas Gerais. Dessa vez, moradores de São José da Lapa sentiram o tremor de terra por volta das 8h40 desta quarta-feira (4). O evento foi confirmado pela Defesa Civil do município, que ainda levanta informações. Só no ano passado, Minas registrou 53 tremores de terra.

Marcele Carolina Cruz Costa, atual responsável pela Defesa Civil em São José da Lapa, os efeitos foram sentidos em todos os bairros da cidade. Em alguns, o estrondo foi maior que o abalo, já em outros, a ordem foi contrária. “A princípio não tivemos relatos de nenhum dano em residências, a Defesa Civil não foi acionada. Foi um estrondo grande, um abalo grande, em todos os bairros. A princípio, do que a gente tem de informação, não foi por mineração, foi da terra mesmo”, relatou.

Quem estava na sede da Defesa Civil, que fica no prédio da Secretaria de Obras, também sentiu o tremor. “Na hora assustamos, todo mundo ficou perguntado o que era isso, estamos no centro do município, o barulho foi muito alto. No (bairro) Dom Pedro, há relatos de o barulho ser maior que o tremor, assim foi em alguns bairros, onde o barulho foi maior. Aqui no centro teve barulho e tremores altos”, contou. Funcionários da prefeitura também relataram os momentos de tensão. “Durou alguns segundos, todo mundo sentiu. A gente sentiu tudo balançar”, contou uma servidora.