Velho de Casa: América anuncia renovação com goleiro Jori até 2025

“É muito gratificante seguir participando deste momento especial da história do América. Quero retribuir sempre dentro de campo, treinando, batalhando e buscando o meu melhor a cada dia para ajudar a instituição. Sempre estarei pronto e motivado para contribuir pela equipe”, disse Jori.

Na temporada passada, o arqueiro precisou passar por uma artroscopia para reparo do menisco do joelho direito após se lesionar no início de março. Recuperado, Jori retornou aos gramados no final da temporada e realiza normalmente a pré-temporada ao lado do titular Matheus Cavichioli e do jovem Robson, que subiu para o profissional em 2020.