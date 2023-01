Atacante da Raposa: Wesley é apresentado pelo Cruzeiro e garante ‘não pensei duas vezes’ sobre a escolha

“A adaptação foi muito boa, acima até do esperado. Cheguei no clube e fui muito bem recebido. Alguns companheiros eu já tinha jogado contra, ou atuado junto, então isso ajudou. E falar dos profissionais (comissão técnica), eles me receberam muito bem e me deixaram super à vontade para poder trabalhar. A proposta de trabalho do treinador a gente vai se adaptar. Ele gosta de jogar para frente e eu sou atacante, então vamos para cima”, garantiu o reforço.