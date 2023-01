Edenilson é apresentado na Cidade do Galo e fala em ‘um novo capítulo na minha vida’

O jogador falou sobre a sua expectativa para a temporada, sobre a novela da contratação, o respeito pelo Internacional e a vontade de voltar a vencer competições importantes com a camisa do Galo.

“A gente vinha conversando há algum tempo, antes de tudo, tenho um respeito profundo pelo Internacional, equipe da qual fiz parte por muitos anos, mas aqui se inicia um novo capítulo na minha vida e vamos trabalhar, vai batalhar no dia a dia, para ser feliz no Galo. Somos movidos a desafios e, para mim, estar aqui é mais um. Quero muito ser campeão e vim para o Galo para realizar esse sonho. No Brasileirão são 20 times e apenas um pode ser campeão, mas o que vale é o trabalho em conjunto e foi isso que vou buscar fazer”, afirmou.

Um dos motivos principais para o meia acertar com o Galo foi, além de toda a história do time mineiro, a possibilidade de ser treinado novamente por Eduardo Coudet e voltar a trabalhar com Rodrigo Caetano, diretor executivo da equipe alvinegra.

“Quando se trabalha com o treinador que você conhece, que você se adaptou à metodologia, fica tudo mais fácil. Não só o treinador, mas sua comissão, como o próprio Rodrigo (Caetano), então a gente sabe como as coisas funcionam e acho que cada atleta tem o seu perfil e o perfil de trabalho deles me agrada muito, então isso foi um grande atrativo para vir também, além de toda a história de força da camisa do Galo. Então vamos fazer de tudo para ser um ano excelente para todos, com muitas conquistas”, declarou o novo reforço atleticano.

Além de trabalhar com o treinador e com o dirigente, Edenílson chegou a jogar com alguns atletas na Seleção Brasileira e falou sobre a relação com o lateral Arana. “São jogadores de muita qualidade, o Arana a gente criou um vínculo depois que trabalhamos na Seleção Brasileira e a gente se falou durante todo esse período de negociação. Então, ele foi um cara que ajudou bastante e incomodou bastante o Rodrigo Caetano para que ele me trouxesse e fico feliz de ter pessoas assim por perto”.

Sobre a posição preferida, já que ele atuou como primeiro e segundo volante e também na criação, nas equipes que passou, Edenílson falou sobre adaptação e da facilidade de atuar em todo o meio-campo.

“Sou meio-campo, qualquer posição do meio-campo eu consigo me adaptar. A gente aprende muito durante os anos e foi assim durante a minha carreira. Até por isso eu joguei com a maioria dos treinadores com que passei”, finalizou.

Ficha do Atleta: