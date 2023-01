Carlinda: Prefeita de cidade no Mato Grosso cumpre promessa e renuncia ao cargo após posse de Lula

A política, no entanto, garantiu que vai “continuar lutando como cidadã, e está certa de que, mais uma vez, acertou e agiu em benefício do povo de Carlinda”.

Apoiadora do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), diante do resultado do segundo turno das eleições, Carmen afirmou que não aceitava a vitória do petista nas urnas devido ao fato de “não compactuar com a ideologia” do petista, e por ele ter sido condenado em ações da Lava Jato — as condenações contra Lula foram anuladas por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).