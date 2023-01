Homem é detido em Sete Lagoas após perseguição com carro roubado em Prudente de Morais

Militares prenderam um homem no bairro Vapabuçu, em Sete Lagoas, após ele roubar um Ford EcoSport na noite dessa terça-feira (3) em Prudente de Morais e promover uma perseguição por entre as duas cidades.

O suspeito abordou um casal no bairro Maracanã, ainda em Prudente, tomando o seu veículo. Acionada imediatamente, a PM montou cerco/bloqueio para encontrar o carro, que foi avistado mas desobedeceu a ordem de parada, fugindo em alta velocidade.

A perseguição foi até Sete Lagoas, onde o suspeito abandonou o carro em um terreno cercado. A área foi cercada – o autor foi encontrado escondido em um imóvel abandonado perto do local do esconderijo do veículo.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia. O carro foi removido para o pátio do Detran, em Sete Lagoas.

Da redação com Por Dentro de Tudo