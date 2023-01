Céu nublado e chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas; confira a previsão

A chuva continua a cair na cidade nesta quarta-feira (4). Com o céu predominantemente nublado, as precipitações podem cair a qualquer hora do dia.

A máxima será de 27ºC, com mínima de 19ºC – é o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o céu encoberto pelas nuvens, pode cair pancadas de chuva a qualquer momento, com possibilidade de trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a chuva tende a diminuir a partir da semana que vem. Por enquanto, o Inmet alerta para a chance de temporais em boa parte do estado, incluindo Sete Lagoas.

Da redação com Inmet