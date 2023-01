Urgente: PM prende homem por tráfico de drogas, que provocava terror e disparo de arma

Preso por Tráfico Ilícito de Drogas no bairro

Jardim dos Pequis, um dos causadores do terror e disparos de arma de fogo em Sete Lagoas

Durante patrulhamento, com a finalidade de coibir a incidência criminal no setor em decorrência dos últimos homicídios, foram realizadas abordagens nas imediações dos principais pontos de comercialização de entorpecentes no bairro Jardim dos Pequis.

Ainda durante intervenção no local dos fatos, logrou-se êxito na prisão de indivíduo, que era monitorado pelos militares naquela região.

O mesmo foi autor de disparos de arma de fogo no bairro em 2022, devido à disputa por pontos de tráfico de drogas no Jardim dos Pequis.

Com ele foram apreendidos 19 tabletes de maconha;01 pedra de crack; 01 tesoura,01 faca, lâmina e plásticos para dolagem.

