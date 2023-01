Empresa GreenCar será instalada no Eco238, em Sete Lagoas

Empreendimento imobiliário avança na captação de novas empresas para abrigar uma das maiores áreas industriais em Minas Gerais

A GreenCar, empresa de transformação de veículos especiais, é a mais nova indústria que irá se instalar numa área de 40.000 m² no Eco238, empreendimento imobiliário de uso industrial desenvolvido pela Finvest Real Estate (FRE), localizado na cidade de Sete Lagoas – MG, às margens da BR-040 e a 72 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Segundo o responsável pelo desenvolvimento e gestão de ativos da FRE, André Pompeu, esse é o resultado de um esforço que vem sendo realizado com o intuito de atrair indústrias para a área. “Como o Eco238 possui infraestrutura completa para a instalação de indústrias com terrenos com topografia favorável (baixo custo com terraplanagem), abastecimento de água pelo SAAE, sistema de energia elétrica da Cemig, sistema de gás canalizado da Gasmig, sistema de telefonia facilmente acessível, entre outros benefícios, atraímos indústrias que buscam essa praticidade no momento de se instalar. Sem contar que estamos localizados em uma área extremamente nobre para o segmento industrial”, comenta.

O empreendimento está localizado em um ponto estratégico na Zona Industrial Norte de Sete Lagoas, onde se encontram indústrias consolidadas no mercado, como a Iveco e a Ambev. No projeto, já está implantada a Ompi do Brasil, uma indústria italiana que fabrica ampolas, e serão instaladas a Vimaster/MMW&A, indústria de fabricação de tinta de sinalização asfáltica, e a Medcom, fabricante de medicamentos.

Já a GreenCar, transforma e adapta veículos para as principais montadoras do país, é um fornecedor aftermarket (fabricante de produtos certificados pelas montadoras, com rígidos critérios de qualidade, normas e legislação). Dentre as adaptações estão acessibilidade, ambulância, passageiros, unidade móvel, pet, segurança, etc. O cliente apresenta o projeto, o departamento técnico avalia e ajusta as necessidades dentro das normas e legislação e a partir daí o veículo é transformado de forma personalizada.

Segundo o diretor-presidente da GreenCar, Lauro Antônio Porto de Oliveira, o Eco238 se encaixou perfeitamente no que buscava para a sua empresa. “Há tempos vínhamos procurando uma área que atendesse aos interesses da nossa empresa nos quesitos de facilidade de acesso para os nossos colaboradores, proximidade com um grande cliente nosso, e por fim que nos possibilitasse unir a empresa em uma única unidade fabril, o que atualmente não dispomos. Estamos orgulhosos e muito satisfeitos com a aquisição da área e a possibilidade de futura realização de nossos sonhos de melhor atender os nossos clientes em geral e fornecedores”, destaca.

FRE em Minas

A Finvest Real Estate (FRE) tem sob gestão em Minas Gerais ativos avaliados em R$ 430 milhões, em aproximadamente 1.100 hectares. Com foco em desenvolvimento de grandes projetos, a FRE conta com uma equipe multidisciplinar composta por executivos com grande experiência no setor.

Além do Eco238, há ainda outros projetos no estado: em Esmeraldas, a empresa planeja um loteamento voltado para segunda moradia que se encontra em fase de aprovação. Outro ativo de destaque é uma área de 464 mil m² também localizada no município, com vocação ambiental. A área fica no perímetro urbano da cidade, numa região de fácil monitoramento. Em Ribeirão das Neves, serão desenvolvidos bairros abertos com lotes de 250 m² e há a possibilidade de que terrenos sejam destinados para comércio local e atacarejos; já em Vespasiano a empresa está iniciando um projeto residencial e comercial diferenciado para a região, também em fase de aprovação. A companhia estuda parcerias para todos os projetos de seu portfólio.

Com Interface Comunicação