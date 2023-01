Nova diretoria da APAE de Sete Lagoas toma posse, para o triênio 2023 a 2025

A Apae Sete Lagoas empossou sua nova diretoria na segunda,(02/01), em cerimônia realizada sede da instituição. Participaram da cerimônia, os vereadores Caio Valace, Presidente da Câmara Municipal e Gilson Liboreiro, Benjamim Oliveira Júnior, representando o Observatório Social e a OAB, além de representantes da maçonaria de Sete Lagoas.

Jânio Santos, assumiu a Presidência da Instituição para os próximos três anos (2023 a 2025). Natural de Porteirinha, em Minas Gerais Ele é empresário do ramo de pneus e está ligado ao movimento Apaeano há 07 anos anoe e ocupava o cargo de Diretor Financeiro da instituição. Jânio é casado com Renelly de Souza Fernandes Santos, pai de Raiane e Janine.

Como homenagem ao ex- presidente da Apae, José Luiz Tomé, o espaço destinado para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), será denominado de Thiago Saade Tomé. Denize Carvalho é a Gerente Administrativa da Apae de Sete Lagoas.

Em seu discurso de posse, o novo Presidente Jânio Santos destacou a excelência dos atendimentos, para os assistidos e suas famílias. “Hoje começaremos uma nova etapa, continuado o brilhante trabalho executado pela diretoria anterior. Agradeço de coração o meu companheiro Tomé, pela cumplicidade desses 6 anos que caminhamos juntos. Aos nossos colaboradores só gratidão, pois eles são a propulsão dessa APAE. E com a nova diretoria faremos a continuidade das melhorias”, disse

Composição da diretoria

Presidente: Jânio Santos,

Vice- Presidente: Marcelo Leandro Freitas,

1º Diretor Financeiro: Francisco Eugênio Barbosa Raposo,

2º Diretor Financeiro: Eder França Canabrava;

1º Diretor Secretário: Júlio Cesar Drummond Pessoa;

2º Diretor Secretário: José Carlos Siqueira;

Diretor de Patrimônio: Mauricio Teixeira Gomes,

Diretor Social: Felipe Antônio Leite Ferreira;

Conselho de Administração

Rosiane Cristina Olímpio de Souza;

Nilma Maria dos Reis;

Gabriela Samanta Lavalle Neto;

Elias José Rodrigues

Alexandre Viana Correa

Conselho Fiscal

Victor Hiago Mattos Gonçalves,

Cláudio Márcio Pinto da Silva;

João Batista do Nascimento;

Membros Suplentes do Conselho Fiscal:

Flavio Marcos Cota Braz;

Geralda Lúcia Pereira, dos Santos;

Antônio Alves de Souza

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas é uma organização não governamental sem fins lucrativos reconhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, certificada com o CEBAS, que se destaca no pioneiro atendimento às pessoas com deficiência Intelectual e Múltipla e que necessitam de cuidados especiais para desenvolverem suas potencialidades e conquistarem uma vida digna e feliz.

Com 52 anos de fundação a APAE atende 827 assistidos e fica localizada à Av. José Sérvulo Soalheiro, 894, no bairro Esperança. A instituição conta com uma equipe multidisciplinar e oferece a cada deficiente, de acordo com suas particularidades, acompanhamentos médicos, fisioterápico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional, psicológico e odontológico e desde 2020, realiza atendimentos a pessoa com deficiência física através reabilitação e dispensação de Órteses e Próteses.

Na área educacional, oferece além de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Anos iniciais e finais e Educação Profissional, Programa Centro Dia para atender aqueles de idade mais avançada e Educação Estruturada para Autistas, através de projetos e programas específicos, buscando sua socialização, inclusão social e qualidade de vida. Dentro dos nossos Projetos, destacam-se ainda, a Cinoterapia (terapia com cães), Equoterapia (terapia com cavalos).

A Apae oferece ainda, os serviços sócios assistenciais aos atendidos e suas famílias, através do Serviço Social.

Saúde

Deficiência Intelectual – 348

Deficiência Física – 240

Com 5000 atendimentos mensais

Educação

Escola:83

Assistência Social

Centro Dia:86

Mercado de trabalho:70

Denize Carvalho

Diretora Administrativa